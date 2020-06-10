أخبار عاجلة

"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض -
نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري" -
مواطنة بجدة تكشف تعرُّضها لاحتيال من "حساب" يوهم النساء برخص قيادة دون تدريب -
الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية -
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة -
مقطع مؤثر.. أول مكالمة بين المعتقل "الدوسري" ووالدته منذ 9 سنوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هجوم إلكتروني يوقف 11 مصنعًا لهوندا في الهند والبرازيل

Print
هجوم إلكتروني يوقف 11 مصنعًا لهوندا في الهند والبرازيل هجوم إلكتروني يوقف 11 مصنعًا لهوندا في الهند والبرازيل
لم تقدم حتى الآن تقديراتها للسنة المالية بسبب جائحة كورونا

هجوم إلكتروني يوقف 11 مصنعًا لهوندا في الهند والبرازيل

توقفت مصانع مجموعة هوندا اليابانية لصناعة السيارات في الهند والبرازيل عن العمل بسبب هجوم إلكتروني جديد أثّر على شبكتها العالمية للإنتاج.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن 11 مصنعًا تأثر بالهجوم الذي وقع في مطلع الأسبوع الجاري، بينها خمسة مواقع في الولايات المتحدة.

لكن متحدثة باسم هوندا قالت وفق "فرانس برس": إن كل مصانع المجموعة في الولايات المتحدة وكذلك في تركيا، تَمَكّنت من استئناف عملها. وأوضحت أن التأثير المالي للتوقف سيكون محدودًا على الأرجح.

وعلى غرار الشركات الأخرى لإنتاج السيارات، تضررت هوندا بشدة من وباء كورونا، الذي أجبرها على وقف جزء كبير من إنتاجها في العالم في الأشهر الأخيرة.

وواجهت المجموعة تراجعًا بأكثر من 25% في أرباحها الصافية للسنة المالية 2019- 2020 التي انتهت في 31 مارس الماضي، وانخفضت مبيعاتها العالمية 6%.

ولم تقدم "هوندا" حتى الآن تقديراتها للسنة المالية 2020- 2021؛ لعجزها عن تقييم الوضع مع انتشار الوباء. واكتفت بالاعتراف بأن الوضع "قاسٍ جدًّا" على عملياتها.هوندا الهند البرازيل هجوم إلكتروني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض

"الراجحي" يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين "الاستهلاكية والزراعية" بالرياض

نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري"

نائب أمير جازان يعزي والديْ وذويْ "الرقيب عكيري" و"الجندي مغفوري"

مواطنة بجدة تكشف تعرُّضها لاحتيال من "حساب" يوهم النساء برخص قيادة دون تدريب

مواطنة بجدة تكشف تعرُّضها لاحتيال من "حساب" يوهم النساء برخص قيادة دون تدريب

"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام

"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام

شبكة عيون الإخبارية