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بعد قفزة في مخزونات الخام الأمريكية.. هبوط النفط بنحو 1.5%

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بعد قفزة في مخزونات الخام الأمريكية.. هبوط أسعار النفط بنحو 1.5% بعد قفزة في مخزونات الخام الأمريكية.. هبوط النفط بنحو 1.5%
تراجعت العقود الآجلة لـ"برنت" بنسبة 1.26% إلى 40.66 دولارًا للبرميل

بعد قفزة في مخزونات الخام الأمريكية.. هبوط أسعار النفط بنحو 1.5%

هبطت النفط، اليوم الأربعاء، بنحو 1.5% بعد صدور بيانات حول مخزونات الخام في الولايات المتحدة، والتي أظهرت قفزة مفاجئة الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 08:50 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.69% إلى 38.28 دولارًا للبرميل.

في حين تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.26% إلى 40.66 دولارًا للبرميل.

ووفق " اليوم" قال معهد البترول الأمريكي أمس: إن مخزونات النفط الخام سجلت زيادة حادة الأسبوع الماضي؛ بينما تراجعت مخزونات البنزين.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 8.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو الجاري، لتصل إلى 539.4 مليون برميل؛ بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

ووفقًا لبيانات المعهد، هبطت مخزونات البنزين 2.9 مليون برميل؛ فيما كان محللون قد توقعوا زيادة قدرها 71 ألف برميل فقط.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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