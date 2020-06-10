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لهذا السبب يجب على كبار السن تجنب شرب الحليب ومشتقاته

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لهذا السبب يجب على كبار السن تجنب شرب الحليب ومشتقاته لهذا السبب يجب على كبار السن تجنب شرب الحليب ومشتقاته
زيادته بالنظام الغذائي اليومي غير مستحبة وهذه قائمة أضراره

لهذا السبب يجب على كبار السن تجنب شرب الحليب ومشتقاته

يحفز الحليب والألبان المخمرة، إفراز هرمون الأنسولين؛ مما يؤدي إلى تطور الالتهابات والنوع الثاني من السكري وتشحم الكبد، وهو السبب الرئيسي في ضرورة تجنب تناوله من قِبَل كبار السن.

تقول آنا يلكينا، خبيرة التغذية الروسية: إن حليب البقر يحتوي على العديد من عوامل النمو الشبيه بالأنسولين، التي "يحتاجها العجل، وليس البالغين والأطفال". كما أن منتجات الحليب التي تباع في المتاجر، غالبًا ما تحتوي على السكر ومضادات حيوية ومواد حافظة. مثل الزبادي الحلو.

وتابعت: "إن زيادة منتجات الحليب في النظام الغذائي (الجبن في الصباح، والحليب مع القهوة والبيض المخفوق مع الحليب) يمكن أن تؤدي إلى التهابات في الجسم. وبعبارة بسيطة، لم يعد الجسم يستطيع هضم وامتصاص هذه الكمية من منتجات الحليب؛ مما يُلحق الضرر بمنظومة المناعة". وتضيف: أما الحليب الخالي من الدسم، فيحتوي على زيوت نباتية مهدرجة ونكهات ضارة.

ووفق "سبوتنيك" تنصح الخبيرة بدلًا من حليب البقر ومنتجاته، بتناول حليب الماعز، الذي يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والفسفور وفيتامنات A، B، B2، B6، C. إضافة إلى أن في حليب الماعز يمتصها الجسم بسهولة ولا تسبب انتفاخًا أو مشكلات في البطن.

وتضيف: يحتوي حليب الماعز على كمية قليلة من سكر الحليب. وهذا الحليب لا يسبب تراكم الدهون ولا اضطراب عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات. ويمكن لمن يعاني من عدم تحمل اللاكتوز تناوله دون أن يسبب لهم أي مشكلة. كما يستخدم هذا الحليب في علاج قرحة المعدة والاثني عشرية، وأمراض الغدة الدرقية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية