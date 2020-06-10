البحرين تعلن تسجيل 469 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 503

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وزارة الصحة: وصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 11109

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أن الفحوصات التي بلغ عددها 7899 في يوم 9 يونيو 2020، أظهرت تسجيل 469 حالة قائمة جديدة، منها 220 حالة لعمالة وافدة، و242 حالة لمخالطين لحالات قائمة و7 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 503 حالات إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 11109 حالات.

وقالت الصحة إن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 79 حالة، منها 14 حالة تحت العناية، في حين أن 5048 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5062 حالة قائمة.البحرين فيروس كورونا الجديد