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كورونا في فرنسا.. يوم مرتقب وتطور إيجابي وانتكاسة محتملة

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كورونا في فرنسا.. يوم مرتقب وتطور إيجابي وانتكاسة محتملة كورونا في فرنسا.. يوم مرتقب وتطور إيجابي وانتكاسة محتملة
نظام استثنائي للطوارئ الصحية وخروج تدريجي صارم للحياة

كورونا في فرنسا.. يوم مرتقب وتطور إيجابي وانتكاسة محتملة

أعلنت الفرنسية أنها تأمل أن تضع في 10 يوليو المقبل، حدًّا لحالة الطوارئ الصحية السارية في البلاد منذ نهاية مارس؛ للحد من تفشي المستجد، مشددة على "تطور الوضع الصحي الإيجابي في المرحلة الراهنة".

وقال مكتب رئيس الوزراء إدوار فيليب في بيان: إن "هذا الخروج من حالة الطوارئ الصحية، ينبغي أن ينظم بشكل صارم وتدريجي"؛ و"لهذا فإن رئاسة الحكومة ستحيل إلى مجلس الوزراء، الأربعاء، مشروع قانون يجيز لها أن تفرض مجددًا، عند الاقتضاء وخلال فترة أقصاها 4 أشهر، قيودًا على حركة النقل العام، أو أن تحد من بعض التجمعات أو تمنعها بالكامل، أو أن تغلق أبواب بعض المؤسسات أمام الجمهور".

وأوضح البيان -بحسب "سكاي نيوز عربية"- أن "هذه البنود لن تسمح بالعودة إلى تدابير الإغلاق الصارم" التي فرضت في 17 مارس للحد من تفشي الوباء، وأدت إلى توقف العجلة الاقتصادية في البلاد بصورة مفاجئة.

وحالة الطوارئ الصحية السارية في فرنسا منذ 24 مارس مددت بعد شهرين من ذلك، حتى 10 يوليو.

وشدد بيان رئاسة الوزراء على أن نظام الطوارئ الصحية "يجب أن يبقى نظامًا استثنائيًّا"؛ مشيرًا إلى أنه في حال رصدت الحكومة لاحقًا تدهورًا للوضع الوبائي على صعيد البلاد بأسرها، أو على صعيد منطقة بعينها؛ فـ"سيتعين عليها عندئذ أن تفرض تدابير أكثر تقييدًا للحريات من خلال حالة طوارئ صحية يتم إعلانها على المستوى المحلي أو الوطني، بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء".فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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