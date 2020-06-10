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بسبب مخاوف من كورونا.. هولندا تعدم مئات الآلاف من حيوانات المينك

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بسبب مخاوف من كورونا.. هولندا تعدم مئات الآلاف من حيوانات المينك بسبب مخاوف من كورونا.. هولندا تعدم مئات الآلاف من حيوانات المينك
باستخدام الغاز في مزرعة في مدينة دي مورتل

بسبب مخاوف من كورونا.. هولندا تعدم مئات الآلاف من حيوانات المينك

أُعدمت هولندا عشرات الآلاف من أمهات وصغار حيوان المينك باستخدام الغاز في مزرعة في مدينة دي مورتل جنوب البلاد، بسبب مخاوف من أن ينقل عدد منها أصيب بفيروس كورونا المرض إلى البشر.

وكشفت الهولندية في مايو الماضي عن حالتَي إصابة بشريتين مصدرهما حيوانات مريضة وهما الحالتان الوحيدتان المعروفتان لانتقال الفيروس من حيوان لإنسان منذ بدء التفشي في الصين.

وقدّر مسؤول في الهيئة المعنية بالإشراف على عملية الإعدام في هولندا، أن إجمالي الحيوانات التي سيتم التخلص منها سيصل إلى 300 ألف من صغار المينك و75 ألفاً من الأمهات في المزارع العشر التي ظهرت بها العدوى، إضافة إلى التقصي عن أربع حالات محتملة أخرى. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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