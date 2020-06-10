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السودان: تسجيل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة

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السودان: تسجيل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة السودان: تسجيل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة
فيما تم شفاء 68 حالة

السودان: تسجيل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة

أكدت وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 185 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و17 وفاة؛ فيما تم شفاء 68 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الثلاثاء عن التقرير الوبائي ليوم أول أمس، أن الحالات الجديدة سجلت منها 142 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 9 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصًا لعدد 416 عينة، سجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 6427 حالة، بينها 389 وفاة؛ فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 2127 شخصًا.السودان الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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