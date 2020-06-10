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الكهرباء المصرية: زيادة الأسعار حتى لا نعود إلى الظلام والدولة تدعم الفواتير بـ 200%

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وقال حمزة في تصريحات لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن "إن دعم الدولة للمواطنين في الكهرباء حتى بعد الزيادة يصل لـ 200% مما يدفعه المواطن في الفواتير".

وأوضح المتحدث باسم الكهرباء، أن "المواطن الذي يدفع 20 جنيها مثلا تدفع الدولة في مقابل ذلك 40 جنيها".

وأشار إلى أن هناك قرابة 10 ملايين مشترك تتراوح فواتيرهم من 100 إلى 106 جنيهات، وفي ظل الزيادة الجديدة ستكون فواتيرهم 136 جنيها".

وشدد حمزة على أن "فلسفة خطة إعادة هيكلة الأسعار منذ البداية كانت تهدف إلى الحفاظ على تقديم الخدمة دون توقف وتطوير القطاع الحيوي الذي تعتمد عليه قطاعات عدة في الدولة". مضيفا "حتى لا نصل إلى الظلام اللي كنا فيه"، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع".

كان وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، قال يوم الثلاثاء، إنه سيتم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة 19%.

وأشار الوزير المصري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلى أن الزيادة المقترحة لا تمس القاعدة العريضة من المستهلكين، حيث إن شريحة من 100 إلى 200 كيلووات يمثلون 36% من عدد المستهلكين، فيما يمثل 650 كيلووات في الشهر 2.5% فقط.

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