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الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية
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السبت 13 يونيو 2020 10:43 مساءً
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام
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السبت 13 يونيو 2020 10:36 مساءً
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة"
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السبت 13 يونيو 2020 10:36 مساءً
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا
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السبت 13 يونيو 2020 10:33 مساءً
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة
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السبت 13 يونيو 2020 10:15 مساءً
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة
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السبت 13 يونيو 2020 10:15 مساءً
مقطع مؤثر.. أول مكالمة بين المعتقل "الدوسري" ووالدته منذ 9 سنوات
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السبت 13 يونيو 2020 10:15 مساءً
"الصحة": على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال ومن تظهر عليهم أعراض عدم الذهاب للمسجد
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السبت 13 يونيو 2020 10:15 مساءً
الاردن : القبض على شاب وفتاة اجنبيين ظهرا يحملا السلاح خلال فيديو
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السبت 13 يونيو 2020 10:01 مساءً
البنك الدولي يتوقع تعافيا للاقتصاد الأردني في 2021 بعد تراجع للعام الحالي
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السبت 13 يونيو 2020 10:01 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
نشرة أخبار اليوم السابع : تطورات هامة فى قضية سد النهضة و عصام الحضرى يكشف حقيقة عودته للملاعب
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 10 يونيو 2020 01:48 صباحاً
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