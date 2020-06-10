البرقوق له فوائد مذهلة..تعرف عليها

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البرقوق

البرقوق يحتوي على قيمة غذائية كبيرة، فهو غني ب15 نوعا من الفيتامينات والمعادن المختلفة والمفيدة للجسم، بالإضافة إلي الألياف ومضادات الأكسدة.

القيمة الغذائية للبرقوق

تحتوي حبه البرقوق الواحدة على 30 سعر حراري، و 8 جرام من الكربوهيدرات، 5%من فيتامين "A"، و10%من فيتامين "c" وفضلا عن فيتامين B و K.

كما يساهم البرقوق في تحسين عملية الهضم، لأنه يحتوي على نسبة عالية مضادات الأكسدة.

وأثبتت الدراسات أيضا أن تناول البرقوق المجفف على تعزيز دور البكتيريا النافعة في المعدة، ما يساهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

ويساعد البرقوق في علاج الالتهابات الجلدية المختلفة، كما يحسن من صحة العظام ويقلل من خطر الإصابة بمرضى السكر.

فوائد بذور البرقوق

يسمى البرقوق بفاكهة النواة الحجرية، لأنه يحتوي على نواه صلبة من الممكن أن يعاد زراعها في أي تربة. ولكن لهذا النواة فوائد عديدة منها:

يستخرج منها زيت بذرة البرقوق المهم جداً للعناية بالشعر والجسم.

يساعد زيت بذرة البرقوق على شد الجلد ومنع ظهور التجاعيد.

تعزز من إنتاج الكولاجين المهم جداً لصحة البشرة

تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية التي تحمي البشرة وترطيبها .

يساعد في حماية الشعر من التلف ويمنع من تساقطه

يقى من ظهور البثور والحبوب بالبشرة.

يزيد من نعومة الشعر، ويحمى فروة الرأس.

تساعد في علاج القلق والتوتر

فوائد البرقوق في علاج الإمساك

يحتوي البرقوق على كمية كبيرة من الألياف، وهى ألياف غير قابلة للذوبان، ما يؤدي بدوره في انتقال الفضلات عبر الجهاز الهضمي.

ويحتوي البرقوق على السوربيتول والسيلليوم، الذي يعتبران من ملينات الطبيعية.

فوائد البرقوق في خفض نسبة السكر في الدم

من فوائد البرقوق أنه يسيطر على نسبة السكر في الدم، لأنه يعمل تعزيز مستوى الأديبونيكتين، والذي يعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم.

فوائد البرقوق في تعزيز صحة العظام

يحتوي البرقوق على الكثير من مضادات الأكسدة التى تحد من الالتهابات المختلفة، ومنها التهابات المفاصل.

وتشير بعض البحوث إلى أن استهلاك البرقوق يزيد من مستويات بعض الهرمونات التي تساهم في تكوين العظام، بالإضافة إلى أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي لها آثار في حماية العظام بما في ذلك فيتامين K والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

فوائد البرقوق في الحفاظ على صحة القلب

أثبتت الدراسات أن البرقوق قادر على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم، والتي تعد من عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية.

فوائد البرقوق للبشرة

يحتوي البرقوق على كمية كبيرة من البيتا كاروتين والفيتامينات التى تساعد في منع علامات الشيخوخة، والتجاعيد، بالإضافة إلى أن مضادات الأكسدة التى يحتوي عليها البرقوق تعمل على تقليل الالتهابات وتحافظ على صحة البشرة.

فوائد البرقوق في حماية من السرطان

يحتوي البرقوق المجفف على كمية كبيرة من فيتامين التى تحتوي على خصائص قوية مضادة السرطان، وتساهم أيضا الأحماض الثلاثية والسكريات على قتل خطوط الخلايا السرطانية ومنعها من الانتشار بالجسم.

فوائد البرقوق في إنقاص الوزن

يحتوي البرقوق على الألياف الطبيعية التي تعطي شعوراً بالشبع، وهي ألياف منخفضة في السعرات الحرارية.

فوائد البرقوق في تنقية الدم

يعمل البرقوق على تنقية الدم وإزالة السموم المختلفة من الجسم، وذلك لأنه يحتوي على عناصر مثل، الصابونين وقلويدات وثالثية التيربينويدات التى تعمل على تنقية الدم.

فوائد البرقوق في علاج القلق والتوتر

يعمل البرقوق على التقليل من نوبات القلق والتوتر، وذلك لأنه يحتوي على مزيل للقلق، وايضا يقلل من هرمونات التوتر بالجسم.

فوائد البرقوق في تحسين الذاكرة

يساعد البرقوق على تكوين خلايا عصبية جديدة من الدماغ، والتي تساعد في منع الاضطرابات المرتبطة بالذاكرة.

فوائد البرقوق في علاج البواسير

تساهم أوراق البرقوق في علاج البواسير دون التسبب في أى آثار جانبية.

فوائد البرقوق في علاج اضطرابات النوم

يحتوي البرقوق على كمية كبيرة من الفلافونويد، والسكريات التي تساعد في إثارة النوم، وتعمل على تهدئة الجهاز العصبي.

فوائد البرقوق للحامل

يعد البرقوق مصدر غني بالأملاح، والألياف الغذائية، والفيتامينات ومضادات الأكسدة لذا يعتبر من الفواكه التي تحمي الحامل من خطر الإصابة بالأمراض أثناء فترة الحمل.

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