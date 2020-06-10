أخبار عاجلة

الدولار يتراجع مقابل الليرة اللبنانية وعون يحذر من لعبة سياسية -
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة -
مقطع مؤثر.. أول مكالمة بين المعتقل "الدوسري" ووالدته منذ 9 سنوات -
"الصحة": على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال ومن تظهر عليهم أعراض عدم الذهاب للمسجد -
الاردن : القبض على شاب وفتاة اجنبيين ظهرا يحملا السلاح خلال فيديو -
البنك الدولي يتوقع تعافيا للاقتصاد الأردني في 2021 بعد تراجع للعام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

آبل تعتزم الإعلان عن التحول إلى معالجاتها في ماك خلال الشهر الحالي

Print
آبل تعتزم الإعلان عن التحول إلى معالجاتها في ماك خلال الشهر الحالي آبل تعتزم الإعلان عن التحول إلى معالجاتها في ماك خلال الشهر الحالي

أفادت وكالة بلومبرج أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي بأن شركة آبل تعتزم إطلاق حواسيبها الشخصية من سلسلة (ماك) Mac مع معالجات من صنعها، وذلك بحلول العام المقبل.

وأوضحت الوكالة وقتئذ – نقلًا عن مصادرها – أن المعالجات التي ستُستخدم في حواسيب ماك القادمة ستعتمد معمارية ARM ذاتها الموجودة في معالجات هواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية.

واليوم عادت الوكالة لتقول: إن الإعلان عن التحول إلى معالجات ARM في الحواسيب سيكون خلال الشهر الحالي، وذلك خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2020 المقرر في 22 حزيران/ يونيو الجاري.

وكانت بلومبرج قد ذكرت في السابق أن آبل تعمل على تطوير ثلاثة معالجات مستندة إلى معالج (أي14) A14 الذي سيُستخدم في هواتف آيفون القادمة، مما يشير إلى أن الشركة ستنقل المزيد من تشكيلة حواسيب ماك الخاصة بها بعيدًا عن شركة إنتل التي تعد المزود الحالي.

وكانت شركة آبل قد بدأت في استخدام معالجات إنتل في عام 2006، وبعد ذلك بعام كانت جميع حواسيب ماك تعتمد على رقائق إنتل. ومنذئذ، بدأت آبل في الاعتماد على إنتل في صناعة رقائق إلكترونية لمنتجاتها الأخرى، مثل رقائق المودم لأجهزة آيفون.

ولطالما اعتمدت آبل على الموردين الخارجيين في الحصول على رقائق المودم، وهو جزء مهم يربط أجهزة مثل آيفون بشبكات البيانات اللاسلكية. وفي محاولة لصنع الرقائق الخاصة بها، اشترت شركة آبل غالبية قسم إنتاج المودم في إنتل في شهر تموز/ يوليو الماضي مقابل مليار دولار، ثم إنها قد حسمت معركة قانونية طويلة مع شركة كوالكوم بشأن ممارسات ترخيص براءات الاختراع.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
شاهد.. مراسل "الإخبارية" يجري المسحة الطبية لفحص كورونا على الهواء مباشرة

شاهد.. مراسل "الإخبارية" يجري المسحة الطبية لفحص كورونا على الهواء مباشرة

شاهد.. مراسل "الإخبارية" يجري المسحة الطبية لفحص كورونا على الهواء مباشرة

شاهد.. مراسل "الإخبارية" يجري المسحة الطبية لفحص كورونا على الهواء مباشرة

شبكة عيون الإخبارية