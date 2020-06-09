بوريطة: المغرب يمتعض من ادعاءات الرئاسة الجزائرية

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هسبريس من الرباط

الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:40

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أنه أمام الخطورة القصوى لتصريحات الناطق باسم الرئاسة الجزائرية، فإن المغرب يعبر عن امتعاضه إزاء الإدعاءات الصادرة عن ممثل مؤسسة يفترض فيها أن تتحلى بحسن تقدير الأمور وضبط النفس".

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الجزائرية، قد كال اتهامات مثيرة في حق القنصل المغربي بمدينة وهران، والذي جرى ترحيله إلى المملكة المغربية.

وقال محند أوسعيد بلعيد، الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الجزائرية، إن بلاده طالبت فعلاً بترحيل القنصل المغربي أحرضان بوطاهر، بعد الجدل الذي أثير حول تصريحه وصف فيه الجزائر بـ "البلد العدو".