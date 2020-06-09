أخبار عاجلة

"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة -
مقطع مؤثر.. أول مكالمة بين المعتقل "الدوسري" ووالدته منذ 9 سنوات -
"الصحة": على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال ومن تظهر عليهم أعراض عدم الذهاب للمسجد -
الاردن : القبض على شاب وفتاة اجنبيين ظهرا يحملا السلاح خلال فيديو -
البنك الدولي يتوقع تعافيا للاقتصاد الأردني في 2021 بعد تراجع للعام الحالي -
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. هسبريس

بوريطة: المغرب يمتعض من ادعاءات الرئاسة الجزائرية

Print
بوريطة: المغرب يمتعض من ادعاءات الرئاسة الجزائرية بوريطة: المغرب يمتعض من ادعاءات الرئاسة الجزائرية

هسبريس من الرباط

الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 20:40

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أنه أمام الخطورة القصوى لتصريحات الناطق باسم الرئاسة الجزائرية، فإن المغرب يعبر عن امتعاضه إزاء الإدعاءات الصادرة عن ممثل مؤسسة يفترض فيها أن تتحلى بحسن تقدير الأمور وضبط النفس".

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الجزائرية، قد كال اتهامات مثيرة في حق القنصل المغربي بمدينة وهران، والذي جرى ترحيله إلى المملكة المغربية.

وقال محند أوسعيد بلعيد، الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الجزائرية، إن بلاده طالبت فعلاً بترحيل القنصل المغربي أحرضان بوطاهر، بعد الجدل الذي أثير حول تصريحه وصف فيه الجزائر بـ "البلد العدو".

هسبريس

مواضيع متعلقة
هكذا تساهم المنصات التطبيقية لـ"المُثمر" في رفع مداخيل الفلاحين

هكذا تساهم المنصات التطبيقية لـ"المُثمر" في رفع مداخيل الفلاحين

البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد المغربي بـ4% بسبب "كورونا"

البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد المغربي بـ4% بسبب "كورونا"

مطار محمد الخامس يستعد لاستقبال المسافرين‎

مطار محمد الخامس يستعد لاستقبال المسافرين‎

توقعات رسمية بعودة سريعة للأنشطة الاقتصادية في ظل "كورونا"

توقعات رسمية بعودة سريعة للأنشطة الاقتصادية في ظل "كورونا"

شبكة عيون الإخبارية