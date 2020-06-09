أخبار عاجلة

"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة -
مقطع مؤثر.. أول مكالمة بين المعتقل "الدوسري" ووالدته منذ 9 سنوات -
"الصحة": على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال ومن تظهر عليهم أعراض عدم الذهاب للمسجد -
الاردن : القبض على شاب وفتاة اجنبيين ظهرا يحملا السلاح خلال فيديو -
البنك الدولي يتوقع تعافيا للاقتصاد الأردني في 2021 بعد تراجع للعام الحالي -
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بسبب كورونا.. البرازيل تنسحب من سباق استضافة 2023

Print
بسبب كورونا.. البرازيل تنسحب من سباق استضافة كأس العالم 2023 بسبب كورونا.. البرازيل تنسحب من سباق استضافة 2023

بسبب كورونا.. البرازيل تنسحب من سباق استضافة كأس العالم 2023

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان صحفي انسحابه من سباق استضافة للسيدات 2023، موضحاً أنه سيدعم ملف كولومبيا من أميركا اللاتينية في المنافسة.

وإلى جانب كولومبيا، يتواجد ملف استضافة لليابان، وملف مشترك لأستراليا ونيوزلندا.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان صحفي إن القرار جاء لأسباب اقتصادية، وأوضح : نتيجة الأوضاع المالية، والتي تفاقمت نتيجة انتشار فايروس كوفيد-19، فإنه في الوقت الراهن يصعب الالتزام بالضمانات التي يطلبها الاتحاد الدولي لكرة القدم.


وكانت قارة آسيا استضافت كأس العالم للسيدات مرتين في الصين، في حين لم تستضف أمريكا الجنوبية البطولة من قبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إصابة صاحب الهدف الوحيد لمنتخب العراق في كأس العالم بكورونا

إصابة صاحب الهدف الوحيد لمنتخب العراق في كأس العالم بكورونا

ملعب ONTime - فتحي مبروك يوضح أبرز تصريحات الصحف العالمية عن منتخب مصر في كأس العالم 90

ملعب ONTime - فتحي مبروك يوضح أبرز تصريحات الصحف العالمية عن منتخب مصر في كأس العالم 90

بسبب كورونا.. البرازيل تنسحب من سباق استضافة كأس العالم 2023

بسبب كورونا.. البرازيل تنسحب من سباق استضافة كأس العالم 2023

بسبب كورونا.. البرازيل تنسحب من سباق استضافة كأس العالم 2023

بسبب كورونا.. البرازيل تنسحب من سباق استضافة كأس العالم 2023

شبكة عيون الإخبارية