أخبار عاجلة

"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة -
مقطع مؤثر.. أول مكالمة بين المعتقل "الدوسري" ووالدته منذ 9 سنوات -
"الصحة": على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال ومن تظهر عليهم أعراض عدم الذهاب للمسجد -
الاردن : القبض على شاب وفتاة اجنبيين ظهرا يحملا السلاح خلال فيديو -
البنك الدولي يتوقع تعافيا للاقتصاد الأردني في 2021 بعد تراجع للعام الحالي -
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فرنسا.. وفيات "كورونا" تعاود الارتفاع مسجلة أعلى حصيلة منذ أسبوع

Print
فرنسا.. وفيات "كورونا" تعاود الارتفاع مسجلة أعلى حصيلة منذ أسبوع فرنسا.. وفيات "كورونا" تعاود الارتفاع مسجلة أعلى حصيلة منذ أسبوع
عدد الإصابات بلغ 154.591

فرنسا.. وفيات

أفادت وزارة الصحة الفرنسية بارتفاع عدد حالات الوفاة جراء بفرنسا 87 حالة أو 0.3 في المئة ليصبح 29296 حالة، اليوم (الثلاثاء)، في أعلى محصلة لحالات الوفاة منذ الثاني من يونيو (حزيران) الجاري، ولكنها ما زالت دون المئة لليوم السابع على التوالي.

وبينت الوزارة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة اليومية بفيروس كورونا زاد 403 حالات أو 0.3 في المئة ليصبح 154591 حالة، بزيادة عن عدد الحالات التي تم تسجيلها أمس وهو 211 حالة و343 حالة الأحد الماضي، ولكنه أقل من عدد الحالات الذي سجل من الخميس وحتى السبت وبلغ أكثر من 500 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وسجلت فرنسا أمس 54 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19 و13 حالة أمس الأول.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

اليوم - إعلامي صيني : تعليق الدراسة في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليوم - إعلامي صيني : تعليق الدراسة في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليوم - الصين تعيد فرض الحجر على أحياء في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليوم - الصين تعيد فرض الحجر على أحياء في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية