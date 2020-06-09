أخبار عاجلة

"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة -
مقطع مؤثر.. أول مكالمة بين المعتقل "الدوسري" ووالدته منذ 9 سنوات -
"الصحة": على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال ومن تظهر عليهم أعراض عدم الذهاب للمسجد -
الاردن : القبض على شاب وفتاة اجنبيين ظهرا يحملا السلاح خلال فيديو -
البنك الدولي يتوقع تعافيا للاقتصاد الأردني في 2021 بعد تراجع للعام الحالي -
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إسبانيا تفرض غرامة على غير الملتزمين بارتداء الكمامة

Print
إسبانيا تفرض غرامة على غير الملتزمين بارتداء الكمامة إسبانيا تفرض غرامة على غير الملتزمين بارتداء الكمامة
"إيلا" أكد استمرار الإجراء حتى هزيمة "كورونا"

إسبانيا تفرض غرامة على غير الملتزمين بارتداء الكمامة

جدد وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا، اليوم (الثلاثاء)، التأكيد بأن وضع الكمامات سيبقى إلزاميًّا في بلاده إلى حين التوصل للقاح ضد المستجد، فيما تم تكليف الشرطة فرض غرامة على المخالفين.

وأوضح "إيلا" أن الإجراء سيبقى مطبّقًا حتى بعد رفع حالة الطوارئ في 21 يونيو، وسيستمر تطبيقه إلى وقت هزيمة الفيروس بشكل دائم، وتوفر علاجًا فعّالًا أو لقاحًا ضده.


فُرضت إسبانيا منذ 21 مايو، على جميع السكان البالغة أعمارهم ست سنوات وما فوق وضع كمامات في الأماكن العامة؛ حيث لا يمكن المحافظة على مسافة أمان تبلغ مترين بين شخص وآخر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

اليوم - إعلامي صيني : تعليق الدراسة في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليوم - إعلامي صيني : تعليق الدراسة في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليوم - الصين تعيد فرض الحجر على أحياء في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليوم - الصين تعيد فرض الحجر على أحياء في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية