أخبار عاجلة

"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة -
مقطع مؤثر.. أول مكالمة بين المعتقل "الدوسري" ووالدته منذ 9 سنوات -
"الصحة": على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال ومن تظهر عليهم أعراض عدم الذهاب للمسجد -
الاردن : القبض على شاب وفتاة اجنبيين ظهرا يحملا السلاح خلال فيديو -
البنك الدولي يتوقع تعافيا للاقتصاد الأردني في 2021 بعد تراجع للعام الحالي -
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محكمة إسرائيلية تلغي قانوناً استغله المستوطنون في الاستيلاء على أراض فلسطينية

Print
محكمة إسرائيلية تلغي قانوناً استغله المستوطنون في الاستيلاء على أراض فلسطينية محكمة إسرائيلية تلغي قانوناً استغله المستوطنون في الاستيلاء على أراض فلسطينية
صدر الحكم بتأييد 8 قضاة ومعارضة واحد

محكمة إسرائيلية تلغي قانوناً استغله المستوطنون في الاستيلاء على أراض فلسطينية

ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء) قانوناً كان قد أضفى الشرعية بأثر رجعي على نحو أربعة آلاف منزل بناها مستوطنون على أراض يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.

وصوتت هيئة مؤلفة من تسعة قضاة على إلغاء القانون، الذي صدر في 2017، والذي أتاح للمستوطنين البقاء في الأراضي إذا بنوا عليها منازل من دون علم مسبقة بملكية فلسطينيين لها، وصدر الحكم بتأييد ثمانية قضاة ومعارضة قاض، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضحت جماعات حقوقية أن القانون أضفى الشرعية على أكثر من 50 موقعاً استيطانياً بنيت من دون موافقة .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الشرطة الفرنسية تتظاهر ضد قرار الحكومة

الشرطة الفرنسية تتظاهر ضد قرار الحكومة

نشرة اليوم السابع - الحكومة تستعد لتطبيق مواعيد الحظر الجديدة وانخفاض أسعار الذهب

نشرة اليوم السابع - الحكومة تستعد لتطبيق مواعيد الحظر الجديدة وانخفاض أسعار الذهب

موجز الأخبار..الحكومة تدرس استمرار غلق المحال ليلًا بعد كورونا

موجز الأخبار..الحكومة تدرس استمرار غلق المحال ليلًا بعد كورونا

"شيعة وسنية...وحدة وطنية" شباب من حزب الله في مظاهرات بيروت ضد الحكومة

"شيعة وسنية...وحدة وطنية" شباب من حزب الله في مظاهرات بيروت ضد الحكومة

شبكة عيون الإخبارية