أخبار عاجلة

"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة -
مقطع مؤثر.. أول مكالمة بين المعتقل "الدوسري" ووالدته منذ 9 سنوات -
"الصحة": على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال ومن تظهر عليهم أعراض عدم الذهاب للمسجد -
الاردن : القبض على شاب وفتاة اجنبيين ظهرا يحملا السلاح خلال فيديو -
البنك الدولي يتوقع تعافيا للاقتصاد الأردني في 2021 بعد تراجع للعام الحالي -
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إزالة تعديات على شارع فرعي بمكة واستدعاء المخالفين لتطبيق العقوبات بحقهم

Print
"الزهراني": الفرق الميدانية رصدت تعدياً على مساحة إجمالية 400 متر مربع

إزالة تعديات على شارع فرعي بمكة واستدعاء المخالفين لتطبيق العقوبات بحقهم

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة؛ إزالة تعديات على شارع فرعي حكومي عبارة عن إحداثات مكونة من هناقر وشبوك في حي العوالي بمكة المكرمة أدت لإغلاق الشارع.

وفي التفاصيل، يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من التعديات وأنها لن تتهاون في تنفيذ أي إزالة تعديات سواء على أراض حكومية أو خاصة إضافة بأنه جار استدعاء المخالفين لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقهم.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز بن حمدان الزهراني أن الفرق الميدانية رصدت خلال الجولات الرقابية تعدياً على شارع فرعي في حي العوالي بمكة المكرمة، حيث تم إزالة جميع الإحداثات التي تمت على الشارع بمساحة إجمالية 400 متر مربع.

وأشار إلى وجود فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعديات على الأراضي ويدعو جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940 للحد من هذه الظاهرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام

"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام

"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة"

"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة"

القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة

القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية