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"المغربي" الأحمدي يقترب من الانتقال للدوري الهولندي

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"المغربي" الأحمدي يقترب من الانتقال للدوري الهولندي "المغربي" الأحمدي يقترب من الانتقال للدوري الهولندي
ينتهي عقده مع الاتحاد في يونيو الجاري

اقترب المغربي كريم الأحمدي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، من الانضمام للدوري الهولندي، بعد أن أجرى محادثات متقدمة مع مسؤولي فريق تفينتي الهولندي، ومن المتوقع الانتقال إلى صفوفه بشكل رسمي هذا الصيف.
وأكدت صحيفة "فوتبال" الهولندية، الثلاثاء، أن الأحمدي سيعود مرة أخرى إلى فريقه القديم تفينتي الذي تألق في صفوفه خلال شبابه.
وينتهي عقد الأحمدي مع الاتحاد مع نهاية شهر يونيو الجاري، لذلك فإنه فضل اللعب في أوروبا.
يُذكر أن "الأحمدي" لعب من قبل في صفوف فينورد أيضًا، بالإضافة إلى تجربة احتراف في إنجلترا رفقة أستون فيلا، مع ارتداء قميص الاتحاد منذ عام 2018.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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