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اتحاد القدم يناقش عددًا من الملفات المهمة الخميس المقبل

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اتحاد القدم يناقش عددًا من الملفات المهمة الخميس المقبل اتحاد القدم يناقش عددًا من الملفات المهمة الخميس المقبل
عبر الاتصال المرئي

اتحاد القدم يناقش عددًا من الملفات المهمة الخميس المقبل

يعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس المقبل عند التاسعة مساءً؛ الاجتماع الدوري السادس لمجلس الإدارة عبر الاتصال المرئي.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الاتحاد عددًا من الملفات المهمة أبرزها مصير منافسات الدوري السعودي، كما ستتم مناقشة روزنامة إعداد المنتخبات ، لاسيما الأول الذي تنتظره التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا في أكتوبر المقبل 2023.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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