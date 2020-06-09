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كلنا بنعقتد إننا لما نولع في شوية جوابات وصور هاننسى اللي بنحبهم والوجع هايروح، بس الحقيقة إن ذكري

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