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"ملكية بينبع" تطلق المرحلة الرابعة من برنامج "متأهب" للتعامل مع كورونا

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"ملكية بينبع" تطلق المرحلة الرابعة من برنامج "متأهب" للتعامل مع كورونا "ملكية بينبع" تطلق المرحلة الرابعة من برنامج "متأهب" للتعامل مع كورونا
أطلقت مرحلة التعايش بعد إنهاء حالة حظر وعودة الحياة الطبيعية تدريجيًا

بدأ برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع أخيرًا المرحلة الرابعة من برنامج متأهب وهو البرنامج الخاص الذي أطلق مع بداية ظهور جائحة المستجد ويختص البرنامج بالإجراءات المتخذة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، أطلق البرنامج مرحلة التعايش وهي مرحلة ما بعد إنهاء حالة حظر التجول وعودة الحياة الطبيعية تدريجيًا واستئناف الأنشطة الوظيفية والاقتصادية والاجتماعية مع استمرار ظهور الحالات الإيجابية والتعامل معها بصورة طبيعية وتتكون مرحلة التعايش من الإجراءات التالية أولاً الرعاية الصحية الآمنة وثانيًا تهيئة المركز الطبي وثالثًا الصحة العامة ورابعًا فحوص كوفيد 19 باستخدام المادة الوراثية.

ويأتي نجاح برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع في التعامل واحتواء جائحة كورونا من خلال تطبيق برنامج متأهب امتدادًا لنجاح منظومة الرعاية الصحية بالمملكة والذي تحقق نتيجة الدعم اللامحدود للحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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