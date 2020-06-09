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متحدث الصحة: معظم مناطق المملكة تسير حسب خطة العودة بحذر ومتقدمة في تحقيق الخطة

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متحدث الصحة: معظم مناطق المملكة تسير حسب خطة العودة بحذر ومتقدمة في تحقيق الخطة متحدث الصحة: معظم مناطق المملكة تسير حسب خطة العودة بحذر ومتقدمة في تحقيق الخطة
أكد تأخر الرياض وجدة بسبب عدد الحالات الحرجة والانتشار للفيروس

متحدث الصحة: معظم مناطق المملكة تسير حسب خطة العودة بحذر ومتقدمة في تحقيق الخطة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن معظم مناطق المملكة ومحافظاتها بحمد الله تسير حسب خطة العودة بحذر أغلبها متقدم في تحقيق الخطة.
واستدرك قائلاً: إلا أن هنالك مناطق يلاحظ التأخر في بعض مدنها ومحافظاتها ومن أهم تلك الأمثلة مدينة الرياض ومحافظة جدة بسبب عدد الحالات الحرجة والانتشار للفيروس. الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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