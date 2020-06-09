أخبار عاجلة

"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة -
مقطع مؤثر.. أول مكالمة بين المعتقل "الدوسري" ووالدته منذ 9 سنوات -
"الصحة": على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال ومن تظهر عليهم أعراض عدم الذهاب للمسجد -
الاردن : القبض على شاب وفتاة اجنبيين ظهرا يحملا السلاح خلال فيديو -
البنك الدولي يتوقع تعافيا للاقتصاد الأردني في 2021 بعد تراجع للعام الحالي -
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"منعًا للمماطلة".. تطالب بتحديد إطار زمني لإنهاء مفاوضات سد النهضة

Print
"منعًا للمماطلة".. مصر تطالب بتحديد إطار زمني لإنهاء مفاوضات سد النهضة "منعًا للمماطلة".. تطالب بتحديد إطار زمني لإنهاء مفاوضات سد النهضة
أكدت استعدادها للتفاوض في سبيل التوصل لحل

طالبت اليوم الثلاثاء بتحديد إطار زمني لإنهاء المفاوضات حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق منعًا للمماطلة، وذلك تزامنًا مع اجتماع يعقده وزراء الري (المصري والسوداني والإثيوبي) بعد توقُّف المباحثات ثلاثة أشهر.

وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان، نشره بسام راضي المتحدث الرسمي باسمها على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وأوردته "فرانس24"، موقف مصر المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان.

وذكرت الرئاسة أن هذه الدعوة جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع من إطلاقها، وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها؛ وذلك منعًا من أن تصبح أداة جديدة للمماطلة.

وأضافت بأن الدعوة قد صدرت في اليوم ذاته الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التشديد على اعتزامها السير قُدمًا في ملء خزان سد النهضة بدون التوصل إلى اتفاق.

وأشارت الرئاسة إلى أن موقف إثيوبيا من ملء السد يتنافى مع التزاماتها القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي، وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها.

وأعلنت وزارة الري السودانية أمس أن اجتماعًا ثلاثيًّا لوزراء الري والموارد المائية في السودان وإثيوبيا ومصر سيُعقد عبر الفيديو اليوم لمناقشة الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

التعليم العالي : مصر تتقدم 4 مراكز لتحتل المرتبة 32 من بين 231 دولة في تصنيف scimago الأسباني

التعليم العالي : مصر تتقدم 4 مراكز لتحتل المرتبة 32 من بين 231 دولة في تصنيف scimago الأسباني

ليرة لبنان تهوي.. والنار تلتهم المصرف المركزي شمالا .. بالفيديو

ليرة لبنان تهوي.. والنار تلتهم المصرف المركزي شمالا .. بالفيديو

شبكة عيون الإخبارية