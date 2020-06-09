أخبار عاجلة

"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام -
"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة" -
مستشفى العزل في قها توجه الشكر لطبيب أنقذ حالتي ولادة لمصابتي كورونا -
القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة -
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة -
مقطع مؤثر.. أول مكالمة بين المعتقل "الدوسري" ووالدته منذ 9 سنوات -
"الصحة": على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال ومن تظهر عليهم أعراض عدم الذهاب للمسجد -
الاردن : القبض على شاب وفتاة اجنبيين ظهرا يحملا السلاح خلال فيديو -
البنك الدولي يتوقع تعافيا للاقتصاد الأردني في 2021 بعد تراجع للعام الحالي -
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

التحقيق في ملابسات العثور على جثة متحللة داخل شقة سكنية بمكة

Print
التحقيق في ملابسات العثور على جثة متحللة داخل شقة سكنية بمكة التحقيق في ملابسات العثور على جثة متحللة داخل شقة سكنية بمكة
شقيقه المتوفى: كان يعاني اعتلالات نفسية

التحقيق في ملابسات العثور على جثة متحللة داخل شقة سكنية بمكة

عثرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، عصر اليوم، على جثة شبه متحللة داخل شقة سكنية بحي أم الجود بالعاصمة المقدسة.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا عصر اليوم، من شخص يفيد بوفاة شقيقه داخل منزله، وعند مباشرة الدوريات الأمنية للموقع في حي أم الجود بمكة المكرمة، عُثر على شخص متوفى داخل المنزل وبجواره سلاح ناري، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأشارت المعلومات إلى أن شقيقه الذي أبلغ الجهات الأمنية أفاد بأن المتوفى يعاني اعتلالات نفسية.

وتم نقل جثمان المتوفى التي بدت متحللة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى لحين استكمال التحقيقات اللازمة.

من جانب آخر، فتحت شرطة المنصور، بعد تسلّمها الحادثة؛ ملف تحقيق لكشف ملابساتها، فيما لا تزال تجري تحقيقاتها بحكم الاختصاص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام

"البياوي" يعتذر عن عدم إكمال المشوار مع العدالة قبل عودة النشاط الرياضي بأيام

"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة"

"السويدان" مديرًا لإدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"الصحة"

القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة

القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية