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ما حقيقة إعادة فتح جسر الملك فهد 10 يونيو المقبل؟

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ما حقيقة إعادة فتح جسر الملك فهد 10 يونيو المقبل؟ ما حقيقة إعادة فتح جسر الملك فهد 10 يونيو المقبل؟
أغلق بسبب جائحة كورونا بقرار من وزارة الداخلية

ما حقيقة إعادة فتح جسر الملك فهد 10 يونيو المقبل؟

نفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، فتح الجسر في يوم 10 يونيو بعد إغلاقه بسبب أزمة كورونا.

وقالت المؤسسة إن ما تم تداوله بشأن فتح الجسر لبعض الحالات لا صحة له، وما يتم تداوله غير صحيح.

وكان جسر الملك فهد، الرابط بين والبحرين، أغلق يوم 7 مارس بقرار من وزارة الداخلية، والتي حددت يوم السبت 7 مارس أخر موعد لدخول المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة القادمين من البحرين والكويت والإمارات بسبب أزمة ، فيما لم يتم تحديد موعد إلى الآن لإعادة فتحه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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