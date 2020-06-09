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محاضرة "عن بعد".. اتحاد المبارزة يثقّف اللاعبين ويشرح مهام اللعبة

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يقدّمها الحكم الدولي "السالمي".. غدًا

محاضرة

ينظم الاتحاد السعودي للمبارزة غدًا، محاضرة عن الصلاحيات والمهام في لعبة المبارزة، يقدمها الحكم الدولي عدنان السالمي (عبر تقنية البث المباشر) على اللاعبين والمدربين والحكام وكافة منسوبي الاتحاد.


وتشمل المحاضرة المحاور التالية: مهام الحكم وقانون الإصابات وقانون الفيديو وحقوق اللاعب والمدرب وواجباتهم وحقوقهم وصلاحيات ومهام حكام المبارزة، وكذلك قانون الإصابات في المبارزة، وقانون الفيديو ومتى يتم الرجوع له، ومن له الحق في طلب ذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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