الأكبر في التاريخ.. "كورونا" كبد شركات الطيران خسائر بقيمة 84 مليار دولار

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الخسائر ستمتد إلى 2021

توقع اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، اليوم (الثلاثاء)، أن تتكبد شركات الطيران خسائر صافية تفوق قيمتها 84 مليار دولار خلال سنتها المالية 2020، وأكثر من 15 ملياراً أيضاً في العام 2021، جراء تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وبين الاتحاد الذي يضمّ 290 شركة طيران تضررت كثيراً جراء إغلاق الحدود، أن خسائر هذا العام ستكون الأكبر في تاريخ الطيران، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، حذر مدير عام الاتحاد ألكسندر دو جونياك، من مستوى ديون شركات الطيران في المستقبل.

وذكر أن "اجراءات المساعدة المالية التي اتخذتها الحكومات منعت إفلاس الشركات، إلا أنها زادت الديون من 120 إلى 550 مليار دولار أي حوالي 92 في المئة من المداخيل المتوقعة في العام 2021".