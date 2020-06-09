"ريتال" ذات الـ 5 أعوام تهزم "كورونا" وتغادر الحجر الصحي بعفيف

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برفقة 8 آخرين تماثل جميعهم للشفاء

أعلنت إدارة مستشفى عفيف، اليوم، مغادرة تسعة نزلاء من الحجر الصحي بعفيف؛ بينهم الطفلة (ريتال) ذات الخمسة أعوام، وهي من أصغر المصابين بين ضيوف الحجر الصحي بالمحافظة.

وأوضح المستشفى أن جميع الحالات التي غادرت الحجر الصحي، تلقوا الرعاية الطبية والصحية اللازمة طيلة استضافتهم، وبعد أن تم التأكد من شفائهم غادروا اليوم مودعين بالورود من أبطال الصحة المرابطين بينهم.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل حالتين جديدتين بمحافظة عفيف، فيما وصلت حالات التعافي إلى 12 حالة من أصل 25 حالة سجلت إصابتهم بالفيروس سابقاً.

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