★ ★ ★ ★ ★

الرياض – السيد جمال: سجلت مبيعات شركات الأسمنت بالمملكة العربية السعودية نموا بنسبة 11.4% خلال أول 5 أشهر من عام 2020، وبزيادة تعادل 2.04 مليون طنا عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت مبيعات شركة الأسمنت السعودية، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر" تستند للبيانات الشهرية لشركة أسمنت اليمامة، 19.93 مليون طنا، مقابل 17.9 مليون طنا في أول 5 أشهر من عام 2019.

وحققت 15 شركة أسمنت بالمملكة من بين 17 شركة نموا في مبيعاتها خلال العام الجاري حتى نهاية شهر مايو/ أيار، وسجلت شركة أسمنت حائل أعلى وتيرة نمو بنحو 31.9%، يليها أسمنت الشمالية بنسبة 30.3%، ثم أسمنت نجران بواقع 29.3%.

وتصدرت شركة أسمنت الجنوب شركات الأسمنت السعودية في المبيعات خلال أول 5 أشهر من عام 2020 على أساس سنوي؛ بواقع 3.06 مليون طنا، بنمو نسبته 15.1% عن مبيعات الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 2.66 مليون طنا.

وجاءت شركة أسمنت السعودية في المرتبة الثانية بـ2.43 مليون طنا، مقارنة مع 2.42 مليون طنا في أول 5 أشهر من عام 2019، بزيادة طفيفة بلغت 0.5%.

وسجلت تسليمات شركات الأسمنت محليا نموا بنحو 10.8% في أول 5 أشهر من عام 2020، بزيادة 1.85 مليون طنا عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفعت المبيعات المحلية إلى مستوى 18.89 مليون طنا خلال عام 2020 حتى نهاية مايو/ أيار، مقابل 17.13 مليون طنا في الفترة المماثلة من 2019.

وزادت صادرات شركات الأسمنت السعودية 24.3% في أول 5 أشهر من عام 2020؛ لتبلغ 952 ألف طنا، مقابل 766 ألف طنا في الفترة المماثلة من العام الماضي.

مبيعات مايو تهبط 19.7%

وعلى مستوى مبيعات شهر مايو/ أيار، سجلت تراجعا بنحو 19.7% على أساس سنوي، وبانخفاض يقدر بـ 525 ألف طنا مقارنة مع الشهر المماثل من عام 2019.

وبلغت مبيعات شركات الأسمنت السعودية في مايو/ أيار 2020 نحو 2.14 مليون طنا، مقابل 2.66 مليون طنا في الشهر المماثل من العام الماضي.

يذكر أن مبيعات شهر مايو/ أيار 2020 تأثرت بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي انعكست على نشاط المقاولات بالمملكة، فضلا عن وقوع شهر رمضان لعام 1441هـ خلال هذا الشهر.

وعلى الرغم من ارتفاع صادرات الأسمنت خلال مايو، إلا أن انخفاض المبيعات الإجمالية خلال الشهر تأثر بتراجع التسليمات المحلية بواقع 562 ألف طنا على أساس سنوي، وبنسبة 22.1% مقارنة مع الشهر المماثل من عام 2019.

وبلغت المبيعات المحلية 1.97 مليون طنا، مقابل 2.54 مليون طنا في الشهر المماثل من العام الماضي.

وزادت الكميات المصدرة 29.4%؛ إلى 163 ألف طنا، مقابل 126 ألف طنا في شهر مايو/ أيار من عام 2019.

وهبطت مبيعات جميع شركات الأسمنت بالسعودية – باستثناء 3 شركات – خلال شهر مايو/ أيار 2020 على أساس سنوي، وكان أكثرها حده لدى شركة أسمنت الرياض بنحو 40.9%، يليها أسمنت العربية بنسبة 38.3%، ثم أسمنت القصيم بـ33.5%.

وتصدرت مبيعات شركة أسمنت السعودية القائمة بواقع 320 ألف طنا خلال مايو/ أيار 2020 رغم انخفاضها 26.4%، يليها أسمنت الجنوب بمبيعات 313 ألف طنا، مسجلة انخفاضا سنويا بـ11.1%.

وخلال شهر أبريل/ نيسان 2020، تراجعت مبيعات شركات الأسمنت السعودية بنسبة 28.8% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي مبيعات 17 شركة أسمنت سعودية تشمل المبيعات المحلية والتصدير نحو 2.86 مليون طن مقابل 4.02 مليون طن خلال الشهر المماثل من العام السابق.

ترشيحات:

15 قراراً لمجلس الوزراء السعودي في اجتماعه برئاسة الملك سلمان

الوزراء السعودي يقرر نقل ملكية شركات المطاحن الأربعة للمركز الوطني للتخصيص

مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام الاستثمار التعديني

بقيادة أرامكو.. الشركات السعودية تقتنص ثلث قائمة الـ100 الكبار بالشرق الأوسط

3.8 مليار دولار فائض تجارة السعودية مع الدول العربية بالربع الأول 2020

الخارجية السعودية: تأكيد بيانات 19 ألف مواطن لتسهيل عودتهم خلال يونيو

السعودية: تسجيل 3288 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسمح باستيراد السيارات الكهربائية وشواحنها

3 جهات سعودية تتعاون لدعم تأسيس تجمعات صناعية عسكرية

وكالة: السعودية تبحث فرض قيود على عدد الحجاج وسط مخاوف "كورونا"