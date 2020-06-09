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متحدث الصحة لـ"سبق": الضغط على أسرّة العناية متوقع بعد ارتفاع الحالات الحرجة

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متحدث الصحة لـ"سبق": الضغط على أسرّة العناية متوقع بعد ارتفاع الحالات الحرجة متحدث الصحة لـ"سبق": الضغط على أسرّة العناية متوقع بعد ارتفاع الحالات الحرجة
أكد أنه تتم مراجعتها بشكل دوري لضمان تقديم الرعاية لمحتاجيها

متحدث الصحة لـ

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، في رده على سؤال لـ"سبق" في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم حول أسرّة العناية المركزة: إن "السعة الاستيعابية لأسرّة العناية المركزة تراجعت بشكل يومي ودوري، وإنه تتم إدارتها على أعلى مستوى لضمان تقديم الرعاية لكل من يحتاج الخدمة".

وأضاف: أن "أسرّة العناية المركزة الموجودة في المستشفيات في مختلف مناطق المملكة بطبيعة الحال، عندما تزيد الحالات الحرجة سيكون هناك المزيد من الاستخدام لها، والرعاية التي تقدم فيها ومثل هذا الضغط والاحتياج متوقع".

وتابع: "يتم العمل على التخطيط لزيادة السعة الاستيعابية اليوم"، مشيرًا إلى أنه تتم مراجعتها على مدار الساعة ليلًا ونهارًا وبشكل مستمر، وتتم إدارتها على أعلى مستوى لضمان تقديم الرعاية لكل من يحتاج الخدمة.

وقال متحدث الصحة: إن "هناك جهودًا مستمرّة في كافة مناطق المملكة من أجل أن تتم زيادتها، وتمت الزيادة على أسرّة العناية المركزة خلال المرحلة السابقة، وخلال المراحل المقبلة سنكون أمام زيادة فيها".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الثلاثاء 09 يونيو 2020، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 108571 حالة.

وقالت الوزارة: إنه "تم تسجيل 1815 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 76339 حالة ولله الحمد".

وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 783 حالة وفاة، وبينت أن الحالات النشطة بلغت 31449، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1686. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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