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لليوم الثالث على التوالي.. استمرار المظاهرات المطالبة برحيل "الأسد" في السويداء

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لليوم الثالث على التوالي.. استمرار المظاهرات المطالبة برحيل "الأسد" في السويداء لليوم الثالث على التوالي.. استمرار المظاهرات المطالبة برحيل "الأسد" في السويداء
المحتجّون طالبوا بالإفراج عن المعتقلين

لليوم الثالث على التوالي.. استمرار المظاهرات المطالبة برحيل

تظاهر عدد من سكان مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سورية، اليوم (الثلاثاء)، مطلقين هتافات مناوئة لنظام بشار الأسد في محافظة بقيت بمنأى نسبيًّا عن النزاع الدائر في البلاد؛ بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وشبكة أنباء محلية.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن المظاهرات بدأت بشعارات مطالبة بتحسين الوضع المعيشي قبل أن تتحول إلى احتجاجات سياسية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وتجمَّع المتظاهرون، الذين يحتجّون لليوم الثالث على التوالي، أمام مبنى المحافظة قبل أن يجوبوا شوارع المدينة.

وأظهرت مقاطع بثتها " السويداء 24" المحلية للأنباء، المتظاهرين يهتفون مطالبين بإسقاط النظام، والإفراج عن المعتقلين، وردّدوا شعارات عدة؛ بينها "الشعب يريد إسقاط النظام".

وتشهد المدينة منذ الأحد مظاهرات مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية تزامنت مع انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية بين يومي السبت والاثنين، من 2300 ليرة ليتخطّى عتبة ثلاثة آلاف؛ ما أدى إلى ارتفاع قياسي في السلع والمواد الغذائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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