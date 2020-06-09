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القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة
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السبت 13 يونيو 2020 10:15 مساءً
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة
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السبت 13 يونيو 2020 10:15 مساءً
مقطع مؤثر.. أول مكالمة بين المعتقل "الدوسري" ووالدته منذ 9 سنوات
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السبت 13 يونيو 2020 10:15 مساءً
"الصحة": على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال ومن تظهر عليهم أعراض عدم الذهاب للمسجد
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السبت 13 يونيو 2020 10:15 مساءً
الاردن : القبض على شاب وفتاة اجنبيين ظهرا يحملا السلاح خلال فيديو
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السبت 13 يونيو 2020 10:01 مساءً
البنك الدولي يتوقع تعافيا للاقتصاد الأردني في 2021 بعد تراجع للعام الحالي
-
السبت 13 يونيو 2020 10:01 مساءً
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة
-
السبت 13 يونيو 2020 09:54 مساءً
مقطع مؤثر.. أول مكالمة بين المعتقل "الدوسري" ووالدته منذ 9 سنوات
-
السبت 13 يونيو 2020 09:54 مساءً
"الصحة": على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال ومن تظهر عليهم أعراض عدم الذهاب للمسجد
-
السبت 13 يونيو 2020 09:54 مساءً
مواطنة بجدة توثق بيع أطفال وافدين تحت أشعة الشمس الحارقة.. وآخرون يتسولون
-
السبت 13 يونيو 2020 09:54 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
من الهند إلى تايلاند .. استكشف أكثر الأطعمة الحارة من حول العالم
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cnn arabic
الثلاثاء 09 يونيو 2020 06:12 مساءً
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