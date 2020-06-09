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القبض على مواطن أشعل النار بعدد من المركبات بأحد أحياء مكة وإحالته وموثق الواقعة للنيابة
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السبت 13 يونيو 2020 10:15 مساءً
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة
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السبت 13 يونيو 2020 10:15 مساءً
مقطع مؤثر.. أول مكالمة بين المعتقل "الدوسري" ووالدته منذ 9 سنوات
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السبت 13 يونيو 2020 10:15 مساءً
"الصحة": على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال ومن تظهر عليهم أعراض عدم الذهاب للمسجد
-
السبت 13 يونيو 2020 10:15 مساءً
الاردن : القبض على شاب وفتاة اجنبيين ظهرا يحملا السلاح خلال فيديو
-
السبت 13 يونيو 2020 10:01 مساءً
البنك الدولي يتوقع تعافيا للاقتصاد الأردني في 2021 بعد تراجع للعام الحالي
-
السبت 13 يونيو 2020 10:01 مساءً
مصر تسجل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة
-
السبت 13 يونيو 2020 09:54 مساءً
مقطع مؤثر.. أول مكالمة بين المعتقل "الدوسري" ووالدته منذ 9 سنوات
-
السبت 13 يونيو 2020 09:54 مساءً
"الصحة": على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال ومن تظهر عليهم أعراض عدم الذهاب للمسجد
-
السبت 13 يونيو 2020 09:54 مساءً
مواطنة بجدة توثق بيع أطفال وافدين تحت أشعة الشمس الحارقة.. وآخرون يتسولون
-
السبت 13 يونيو 2020 09:54 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
حسني هداهد .. أكبر حاصل على ماجستير في مصر يتوج رحلة كفاحه في عمر 83 عاماً
فيديو
Mbc مصر
الثلاثاء 09 يونيو 2020 05:36 مساءً
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