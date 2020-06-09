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فرع البيئة بمكة يطلق 14 عيادة بيطرية متنقلة

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فرع البيئة بمكة يطلق 14 عيادة بيطرية متنقلة فرع البيئة بمكة يطلق 14 عيادة بيطرية متنقلة
تقدم الخدمات لمربي الثروة الحيوانية بالمنطقة

فرع البيئة بمكة يطلق 14 عيادة بيطرية متنقلة

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، 14 عيادة بيطرية متنقلة بإشراف الجهات المختصة من إدارة الخدمات المشتركة وقسم المستودع والحركة ومراقبة المخزون وإدارة الزراعة، ممثلة في الثروة الحيوانية بفرع المنطقة، وذلك بهدف رفع مستوى تقديم الخدمات البيطرية.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي: العيادات البيطرية تم تسليمها لمكاتب الوزارة في محافظات منطقة مكة المكرمة "الليث، والقنفذة، والجموم، ورابغ، وخليص، والطائف، وأضم، والعرضيات، ورابغ، وجدة، والعاصمة المقدسة، ورنية، وتربة"، ومن المترقّب وصول عيادات متنقلة أخرى وتسليمها حسب الخطة والاحتياج.

وأضاف: العيادات المتنقلة تقدم الخدمات لمربي الثروة الحيوانية في منطقة مكة المكرمة، إضافةً إلى تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي، وسرعة الاستجابة والتعامل مع حالات بلاغات الطوارئ.

وأردف "الغامدي": العيادة المتنقلة ستباشر الحالات المرضية للمواشي أو الحيوانات في المزارع أو الهجر، وهي مخصصة للحالات التي يصعب نقلها للمراكز البيطرية التابعة للمكاتب في منطقة مكة المكرمة.

يذكر أنّ التجهيزات البيطرية المتوفرة بالعيادات البيطرية المتنقلة، لإمكانية تقديم خدمة الكشف والتشخيص للأمراض وإجراء العمليات الجراحية الطارئة ومعدات لمكافحة نواقل المرض والتطهير والتعقيم ومعدات لحفظ الأدوية واللقاحات البيطرية، كما أن لها دورًا كبيرًا في توعية مربي الثروة الحيوانية وتثقيفهم؛ لرفع إنتاجيتهم وحماية حيواناتهم، إضافةً إلى حماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة.وزارة البيئة والمياه والزراعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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