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ماحي بينبين يفوز بجائزة البحر الأبيض المتوسط

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ماحي بينبين يفوز بجائزة البحر الأبيض المتوسط ماحي بينبين يفوز بجائزة البحر الأبيض المتوسط

هسبريس ـ مُتابعة

الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 16:10

أعلن منظمو جائزة البحر الأبيض المتوسط، في دورتها لسنة 2020، أن الكاتب والفنان التشكيلي المغربي ماحي بينبين، فاز بهذا الاستحقاق عن روايته الأخيرة "Rue du pardon"، التي صدرت عن دار النشر "ستوك".

وجرى ترشيح ماحي بينبين للظفر بجائزة البحر الأبيض المتوسط الخامسة والثلاثين، إلى جانب سيلفان كوير بروايته "Vaincre à Rome"، الصادرة عن دار النشر "أكت سود"، وياسمين خلاط عن روايتها " 51" الصادرة عن "إليزاد".

وأوضح المنظمون أن الجائزة ستمنح للمؤلف يوم 3 أكتوبر المقبل، وسط احتفال كبير سيقام في "بربينيان" بفرنسا.

وإلى جانب الجائزة الرئيسية، الممنوحة إلى المغربي ماحي بينبين، آلت جائزة البحر الأبيض المتوسط "الأجنبية" للكاتب الإيطالي جيوسوي كالاسيورا عن روايته "بورجو فيكيو".

وتعد رواية "Rue du pardon"، التي صدرت السنة الماضية، عملا مشرقا وحسيا ودافئا ومفعما بالإنسانية، فهي بمثابة احتفاء بأنوثة النساء المغربيات من خلال بورتريه "حياة"، الطفلة غير المحبوبة في حي فقير بمراكش، والتي ستكتشف دروب الحرية عبر رقص وغناء "الشيخات"، هؤلاء النسوة اللواتي يشكلن في أحيان كثيرة ضحايا الأحكام المسبقة بسبب ميولاتهم المتحررة.

هسبريس

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