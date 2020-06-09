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"النقد" ترخص لشركتي "تاب" و"البرامج المتألقة"

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"النقد" ترخص لشركتي "تاب" و"البرامج المتألقة" "النقد" ترخص لشركتي "تاب" و"البرامج المتألقة"
بعد نجاح فترة تجربتيهما عبر البيئة التشريعية التجريبية للمؤسسة

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الترخيص لشركتي خدمات مدفوعات وهما شركة تاب (Tap) وشركة البرامج المتألقة، وذلك بعد نجاح فترة تجربتيهما عبر البيئة التشريعية التجريبية للمؤسسة الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.

ويأتي هذا القرار استناداً إلى اختصاص مؤسسة النقد بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 2/ 5/ 1440هـ.. كما تُعدّ هذه الخطوة لاحقة للقواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات التي تم إصدارها بتاريخ 5/ 6/ 1441هـ الموافق 30/ 1/ 2020م التي تبعها إصدار التراخيص لمقدمي خدمات المدفوعات (شركات التقنيات المالية).

وأكدت مؤسسة النقد سعيها المستمر لدعم منظومة قطاع المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تعزيز الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية وبما يضمن استقرار القطاع المالي وعدالة التعاملات فيه، اتساقاً مع تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لأهداف الرؤية الاستراتيجية التي من أهمها التوجه نحو مجتمع غير نقدي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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