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"الجبير" يبحث مع السفير البريطاني بالرياض آخر تطورات جائحة كورونا

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"الجبير" يبحث مع السفير البريطاني بالرياض آخر تطورات جائحة كورونا "الجبير" يبحث مع السفير البريطاني بالرياض آخر تطورات جائحة كورونا
استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض، اليوم؛ سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، وآخر تطورات جائحة المستجد وجهود البلدين في احتواء تداعياته.وزير الدولة للشؤون الخارجية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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