أخبار عاجلة

379 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 236.142 -
"تطوير مكة": توجيه بعض الطرق لاستكمال تنفيذ الأجزاء المتبقية من "الدائري الثاني" -
بعد "أمازون" .. "مايكروسوفت" ترفض بيع تكنولوجيا التعرف على الوجه للشرطة -
"التجارة" و"منشآت" تطلقان المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري -
بعد نشره لفيديو ساخر حول فيروس كورونا .. إيقاف لاعب توتنهام الإنجليزي -
المغرب تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا -
بالفيديو من سبت العلاية.. جمال غابات "شيبانة" يصطدم بنفايات المتنزهين -
الفيفا يجيز تمديد فترة الانتقالات حتى ختام موسم 2020 -
وفاة أول مؤذن بالمملكة بـ"كورونا".. وهذا سبب طلبه من ابنته أن تصوره وهو يؤذن -
"ردود الرموز التعبيرية".. "تويتر" تتحول تدريجيًا إلى نسخة "مقلدة" من فيسبوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم صبيا" تحتفي بـ718 من طلابها المتميزين باختبارات القدرات

Print
"تعليم صبيا" تحتفي بـ718 من طلابها المتميزين باختبارات القدرات "تعليم صبيا" تحتفي بـ718 من طلابها المتميزين باختبارات القدرات
من مختلف مدارس الإدارة.. وعبر حفل أُقيم افتراضيًّا

احتفلت إدارة التعليم صبيا وعبر حفل أقيم افتراضيًّا مساء اليوم، بتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين دراسيًّا والمتميزين في اختبارات القدرات والبالغ عددهم 718 طالبًا وطالبة من مختلف مدارس الإدارة.

وبدأ الحفل بتقديم الطالب محمد مريحاني تأملات في مسيرة متفوق، فيما ألقت الطالبة روان إدريس كلمة الطلبة المتفوقين شكرت من خلالها كل من ساعدها وزملاءها وزميلاتها على تحقيق التفوق ليحصدوا اليوم غرس ما زرعوه خلال العام الدراسي الفائت.

وتخللت فقرات الحفل استعراض لمسيرة المتفوقين والمتفوقات، وكلمة لرئيس قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة يحيى أبو عله؛ أشار فيها إلى أن هذا التكريم يأتي تحفيزاً للطلبة المتفوقين لمواصلة مسيرتهم الدراسية نحو التفوق والإبداع، ودعمًا لطاقات المستقبل وتشجيعًا من إدارة تعليم صبيا لهم وتقديرًا لجهودهم وجهود أولياء أمورهم ومجتمعهم التعليمي.

بدوره ألقى مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، كلمة هنأ فيها المتفوقين والمتفوقات، منوهًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الأسرة والمدرسة في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطالب والطالبة.

وحث الدكتور الخرمي الطلاب على أهمية استدامة تميزهم وتفوقهم؛ فالوطن ينتظر منهم الكثير، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
379 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 236.142

379 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 236.142

"تطوير مكة": توجيه بعض الطرق لاستكمال تنفيذ الأجزاء المتبقية من "الدائري الثاني"

"تطوير مكة": توجيه بعض الطرق لاستكمال تنفيذ الأجزاء المتبقية من "الدائري الثاني"

بعد "أمازون" .. "مايكروسوفت" ترفض بيع تكنولوجيا التعرف على الوجه للشرطة

بعد "أمازون" .. "مايكروسوفت" ترفض بيع تكنولوجيا التعرف على الوجه للشرطة

"التجارة" و"منشآت" تطلقان المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري

"التجارة" و"منشآت" تطلقان المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري

شبكة عيون الإخبارية