أخبار عاجلة

379 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 236.142 -
"تطوير مكة": توجيه بعض الطرق لاستكمال تنفيذ الأجزاء المتبقية من "الدائري الثاني" -
بعد "أمازون" .. "مايكروسوفت" ترفض بيع تكنولوجيا التعرف على الوجه للشرطة -
"التجارة" و"منشآت" تطلقان المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري -
بعد نشره لفيديو ساخر حول فيروس كورونا .. إيقاف لاعب توتنهام الإنجليزي -
المغرب تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا -
بالفيديو من سبت العلاية.. جمال غابات "شيبانة" يصطدم بنفايات المتنزهين -
الفيفا يجيز تمديد فترة الانتقالات حتى ختام موسم 2020 -
وفاة أول مؤذن بالمملكة بـ"كورونا".. وهذا سبب طلبه من ابنته أن تصوره وهو يؤذن -
"ردود الرموز التعبيرية".. "تويتر" تتحول تدريجيًا إلى نسخة "مقلدة" من فيسبوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إيران تكذب نفسها.. اتهمت شخصاً بالمشاركة في مقتل "سليماني" وعادت تؤكد عدم ضلوعه

Print
إيران تكذب نفسها.. اتهمت شخصاً بالمشاركة في مقتل "سليماني" وعادت تؤكد عدم ضلوعه إيران تكذب نفسها.. اتهمت شخصاً بالمشاركة في مقتل "سليماني" وعادت تؤكد عدم ضلوعه
حكمت عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح أمريكا وإسرائيل

إيران تكذب نفسها.. اتهمت شخصاً بالمشاركة في مقتل

بعد أن أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون، اليوم (الثلاثاء)، الحكم بالإعدام على محمود موسوي-مجد لكشفه معلومات للمخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي، أدت إلى مقتل قاسم سليماني، أصدر المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية بياناً في وقت لاحق، أكد فيه أن جميع المراحل القضائية لملف محمود موسوي تمت قبل اغتيال قاسم سليماني.

ونفى المركز أي صلة لملف محمود موسوي بالعملية التي نفذتها الإدارة الأمريكية ضد قاسم سليماني القائد السابق فيلق القدس في الحرس الثوري، وفقاً لـ" اليوم".

وأوضح أن حكم الإعدام الأولي صدر بحق محمود موسوي في 25 أغسطس 2019.

من جهته، بين مدير وكالة أنباء "میزان" التابعة للسلطة القضائية أن "الجاسوس" محمود موسوي كان في السجن عند اغتيال قاسم سليماني، وليس هو من قدم المعلومات حول وصول سليماني وأبو مهدي المهندس إلى مطار بغداد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزعته على المستشفيات.. روسيا تطرح "أفيفافير" لعلاج المصابين بـ"كورونا"

وزعته على المستشفيات.. روسيا تطرح "أفيفافير" لعلاج المصابين بـ"كورونا"

روسيا.. 174 وفاة جراء كورونا.. الإصابات تتجاوز الـ500 ألف

روسيا.. 174 وفاة جراء كورونا.. الإصابات تتجاوز الـ500 ألف

"الصحة العالمية": إحصاءات وفيات "كورونا" المنخفضة في روسيا "غير مفهومة"

"الصحة العالمية": إحصاءات وفيات "كورونا" المنخفضة في روسيا "غير مفهومة"

روسيا.. مشروع مشترك لإنتاج دواء يعتمد على بلازما الدم لعلاج "كورونا"

روسيا.. مشروع مشترك لإنتاج دواء يعتمد على بلازما الدم لعلاج "كورونا"

شبكة عيون الإخبارية