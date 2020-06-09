في هذا اليوم تبدأ فنادق الرياض فتح المطاعم واستقبال النزلاء

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توقعات بإقبال شديد

أكد مسؤولو عدد من فنادق الرياض استكمال الاستعدادات لبدء فتح المطاعم واستقبال النزلاء من خلال الإجراءات الصحية والاحترازية التي تؤمّن صحة الضيوف والنزلاء في الغرف الفندقية أو الشقق أو المطاعم.

يأتي هذا فيما كشف مركز "ماس" للدراسات والأبحاث السياحية والتابعة لوزارة السياحة أن عدد الفنادق في الرياض بنهاية عام 2018 بلغ نحو 106 فنادق.

وفي جولة لـ"سبق" في محرك البحث "بوكينج" والخاص بحجوزات الفنادق بدأت الفنادق في الرياض في عرض أسعارها بداية من يوم الخميس المقبل وخاصة فنادق الخمس نجوم مع اعتبار أن هناك فنادق قد فتحت أبوابها أمام النزلاء مع الإجراءات الاحترازية من يوم 8 شوال 1441.

من جانبه، أكد مدير التسويق والمبيعات بفندق الفيرمونت بالرياض محمود شعبان أن استقبال النزلاء يبدأ 11 يونيو في كثير من فنادق الرياض بعد إتمام إجراءات وزارة الصحة السعودية وبعد تطبيق مبادرة "أول" وهي المتخصصة بسلامة الضيوف والنزلاء الصحية، كما سيتم تعيين ضابط للأمن والسلامة؛ للإشراف المستمر على بروتوكولات العمليات وتقنيات التنظيف وتدريبات الموظفين، والتي تأتي بالشراكة مع شركة "فيرتس" العالمية المتخصصة في حلول التعقيم.

ونوّه "شعبان" بأهمية سلامة الضيوف، والتي يجب أن تكون على رأس الاهتمام والأولوية والعمل باستمرار على مراجعة وتحسين إجراءات وخدمات التأقلم مع الظروف المستجدة أو بالاعتماد على توافر الحلول التقنية الجديدة.

وأشار إلى برنامج السلامة الفندقي الذي يتضمن إجراءات تتوافق مع توقعات الضيوف عن النظافة والتعقيم وتوفير الكمامات والمعقم والمناديل الرطبة وقياس الحرارة وإجراءات التباعد الاجتماعي وتسجيل الدخول والخروج من الغرف والعمل عن بعد مثل المطاعم الافتراضية وقوائم مأكولات داخل الغرف

من ناحيته، أوضح مدير إدارة المبيعات والتسويق بفندق هيلتون الرياض محمود عمر أنه مع اتباع وتطبيق إرشادات التباعد الاجتماعي والسلامة العامة سوف يتعافى القطاع الفندقي والإيواء بشتى درجاته، مبيناً أن الفندق اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية.

إلى هذا، أوضح مدير إدارة المبيعات والتسويق بفندق الريتزكارلتون جدة عمرو علي أن قطاع الإيواء في المملكة استعد تماما لاستقبال الزوّار وخاصة بعد بدء تخفيف إجراءات الحظر والسماح بعمل المطاعم السياحية، وعودة رحلات الطيران الداخلية، ونحن نكمل الاستعدادات بالتعاون مع الشركاء في العالم مع التركيز على الاجتماعات الافتراضية.

من جهته، أشار مدير إدارة المبيعات والتسويق بفندق فيرمونت برج رملة بالرياض محمد محسن أن الواقع السياحي اختلف تماماً بعد انتشار فيروس كورونا، وسيتم التركيز في المستقبل على الشبكة العنكبوتية والافتراضية، وتتصدر الفنادق الأكثر حرصاً على صحة الضيوف والنزلاء والملتزمة بالإجراءات الاحترازية وبروتوكولات الصحة والتعقيم والتطهير، وهذا ما يطبق الآن في أغلب الفنادق.