متحدث الخارجية: 47500 مواطن ومواطنة عادوا من الخارج من51 دولة

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وصلوا عبر 250 رحلة.. وتأكيد بيانات 19 ألفاً لتسهيل عودتهم في يونيو الجاري

أعلن متحدث وزارة الخارجية عبر المؤتمر المشترك لبحث مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي المواطنين العائدين من الخارج بلغ 47500 مواطن ومواطنة من 51 دولة، عبر 250 رحلة طيران حتى الآن، فيما تم تأكيد بيانات 19 ألف مواطن ومواطنة لتسهيل عودتهم في شهر يونيو الجاري.

وأضاف متحدث ‫وزارة الخارجية: "تصل للمملكة 4 – 5 رحلات يومية، بنسبة إشغال 60% من المقاعد في الطائرات"، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المتقدمين من المواطنين الراغبين في العودة من الخارج 85107 مواطنين.فيروس كورونا الجديد