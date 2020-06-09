النصر: جراحة ناجحة تحرر عضلة فراس البريكان

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يحتاج للراحة لمدة 3 أسابيع

أعلن نادي النصر، اليوم الثلاثاء، خضوع نجم الفريق الكروي الأول فراس البريكان لعملية جراحية لتحرير وتر العضلة الضامة، موضحًا أن اللاعب يحتاج للراحة لمدة ثلاثة أسابيع.

ونشر النصر عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تغريدة قال فيها: أجرى نجم الفريق الأول لكرة القدم الكابتن فراس البريكان، اليوم الثلاثاء؛ عملية جراحية لتحرير وتر العضلة الضامة، تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح.

وتابع: سيحتاج الكابتن فراس للراحة والعلاج لمدة ثلاثة أسابيع، وجاء ذلك بإشراف ومتابعة من شريك النادي الطبي فزيو تريو.