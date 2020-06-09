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الباحة.. اعتماد تصاميم تطوير المنطقة المركزية بمساحة 98 ألف متر مربع

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يتضمن المشروع 10 تجمعات مواقف تستوعب 620 سيارة

الباحة.. اعتماد تصاميم تطوير المنطقة المركزية بمساحة 98 ألف متر مربع

اعتمد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، التصاميم الهندسية لمشروع تطوير المنطقة المركزية بمدينة الباحة بمساحة 98.065 مترًا مربعًا.

ويتضمن المشروع بوسط مدينة الباحة: ‏عشرة تجمعات مواقف سيارات تستوعب 620 سيارة، و40 جلسة، و100 مظلة، وعددًا من ممرات المشاة، وأربعة ميادين تجمع، وأربعة كوفي شوب، وأربع نوافير مركزية.

ويأتي هذا المشروع ضمن المشروعات الحيوية والتنموية التطويرية التي تشهدها مدينة الباحة ومحافظاتها في ظلّ ما تحظى به من دعم ورعاية من الرشيدة -أيدها الله- ومتابعة واهتمام من أمير منطقة الباحة.

الباحة.. اعتماد تصاميم تطوير المنطقة المركزية بمساحة 98 ألف متر مربع

الباحة.. اعتماد تصاميم تطوير المنطقة المركزية بمساحة 98 ألف متر مربع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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