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عسير تسجّل 113 إصابة جديدة بكورونا

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عسير تسجّل 113 إصابة جديدة بكورونا عسير تسجّل 113 إصابة جديدة بكورونا
50 حالة في خميس مشيط.. و18 بأبها

عسير تسجّل 113 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات ، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ 113 موزعة على 11 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 50 حالة، وأبها 18 حالة، وأحد رفيدة 18 حالة، ومحايل عسير 13 حالة، وبيشة 6 حالات، النماص حالتان، والمضة حالتان، المجاردة حالة واحدة، سراة عبيدة حالة واحدة، سبت العلاية حالة واحدة، تبالة حالة واحدة.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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