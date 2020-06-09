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متحدث "الصحة" يعلن عن 214 عيادة في جميع المناطق ضمن مشروع "تطمن" لفحص كورونا

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متحدث "الصحة" يعلن عن 214 عيادة في جميع المناطق ضمن مشروع "تطمن" لفحص كورونا متحدث "الصحة" يعلن عن 214 عيادة في جميع المناطق ضمن مشروع "تطمن" لفحص كورونا
قال: ارتفاع الحالات النشطة ارتبط بالمخالطة المجتمعية وتم رصد ارتفاعها في الآونة الأخيرة

متحدث

أعلن متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، عن خدمة جديدة للوصول بها إلى كل من يحتاجون للاطمئنان على صحتهم، من خلال عيادات #تطمن الـ214 والمنتشرة في كل مناطق المملكة وعلى مدار الساعة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات في المملكة: بإمكان من يرغبون بالحصول على الفحص المخبري الدقيق، الدخول عبر تطبيق #صحتي والاستفادة من الخدمة المقدمة في مراكز متخصصة ووحدات متنقلة.

وتابع: ارتفاع الحالات النشطة ارتبط بأمر مهم جداً، وهو أن نسبة الانتشار بالمخالطة المجتمعية تم رصد ارتفاعها في الآونة الأخيرة، وألمحنا إلى ذلك في مؤتمر الأسبوع الماضي.

وأضاف: 40% من الحالات التي تم استقصاؤها، ارتبطت بوجود مخالطة مجتمعية، وأغلبها لفئة الشباب.

وقال "العبدالعالي": هناك استفسارات رصدناها من منصات مختلفة، تمحورت حول مجموعة من التساؤلات (البروتوكول العلاجي - فحص كورونا - ازدحام المستشفيات - الكمامات).

وعن فحص كورونا قال: فحص #فيروس_كورونا متاح للجميع، إذا دعت الحاجة.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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