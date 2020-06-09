بعد افتتاحه مجددًا.. إعفاء مدير مستشفى العارضة و"النخيفي" بديلًا

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استغرق بناؤه نحو 11 عاماً ومرّ بمرحلة تعثر طويلة

أعفى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، مدير مستشفى العارضة العام بعد أسبوع من افتتاح المستشفى الجديد وتكليف الأخصائي موسى حمد النخيفي بالعمل مديرًا للمستشفى.

يشار إلى أن بناء المستشفى استغرق نحو 11 عاماً، ومرّ بمرحلة تعثر طويلة، كان يعاني خلالها سكان المحافظة معاناة مع التنقل إلى محافظة أبو عريش وغيرها من المحافظات لتلقي العلاج نظرًا لعدم توفر كافة الأقسام.

ووفقاً للمعلومات الرسمية؛ فقد تم سحب المشروع بعد تقارير "نزاهة" عن تعثر المقاول، وتمت ترسيته على مقاول جديد حتى اكتمل أخيراً وتم افتتاحه.مستشفى العارضة جازان