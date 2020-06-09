"موهبة" تحصد 10 جوائز دولية في أولمبيادات الرياضيات الآسيوي الباسيفيكي

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إنجاز غير مسبوق على مدار مشاركات طلاب المملكة في المسابقة منذ عام 2011

حققت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهبة والإبداع "موهبة" إنجازاً علمياً دولياً غير مسبوق، وذلك من خلال مشاركتها بطلابها في أولمبياد الرياضيات الآسيوي الباسيفيكي الذي أقيم عن بُعد.

وقد حصد طلاب المملكة 7 ميداليات و3 شهادات تقدير، وبذلك تحقق المملكة المركز 15 بالمسابقة من بين 337 طالباً يمثلون 38 دولة، في إنجاز غير مسبوق على مدار مشاركات طلاب المملكة في المسابقة التي بدأت من 2011.

ونجح جميع طلاب المملكة الـ10 المشاركين في حصد جوائز متقدمة في المسابقة؛ 3 ميداليات فضية حققها كل من الطلاب "خالد العجران، ومروان الخياط، وحمزة الشيخي"، و4 ميداليات برونزية فاز بها كل من "نواف الغامدي، ومحمد الشهري، وسلمان المطراش، ومحمد الدبيسي".

كما حققت "موهبة" خلال هذه المشاركة أعلى معدل لطلابها المشاركين بتحقيق 133 درجة التي تعد أعلى درجة حققتها المملكة بتاريخ مشاركاتها بالمسابقة.

وتقوم "موهبة" بالشراكة مع وزارة التعليم وشركائها الآخرين بتدريب الطلبة الموهوبين من التعليم العام للمشاركة في الأولمبيادات الدولية بمجالات الرياضيات والفيزياء والأحياء والكيمياء والعلوم والمعلوماتية، من خلال تقديم أكثر من 1200 ساعة تدريبية للطلبة المشاركين سنوياً، تمكّنهم من المنافسة الدولية، ويقدم هذا التدريب مدربون دوليون ومحليون متميزون بمجالات العلوم المختلفة، وتدعم الطلبة وتمكنهم من تقديم مستوى جيد يتناسب مع التدريب الذي يتم من خلال معسكرات بعضها عن بعد، وآخر يعقد مع الشركاء طيلة العام في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك سعود.

يشار إلى أن مشاركة المملكة في أولمبيادات الرياضيات الآسيوي الباسيفيكي بدأت في عام 2011 وحققت المركز 22، ثم توالت المشاركات على مدى السنوات التالية لتحقق المملكة المركز الـ18 خلال دورة المسابقة التي أقيمت العام الماضي 2019، لتقفز المملكة بإنجاز طلاب "موهبة" خلال هذا العام 3 مراكز في الترتيب العام للدول المشاركة.

وحققت "موهبة" خلال مشاركتها في أولمبياد الرياضيات الآسيوي الباسيفيكي من 2011 وحتى 2020، 35 ميدالية من بينها 3 ذهبيات، و8 فضيات، و31 برونزية، و31 شهادة تقدير، وهذا يضاف لإنجازات المملكة العلمية الدولية التي تحققت منذ أن تم تكليف مؤسسة "موهبة" بإعداد طلبة مدارس التعليم العام للمشاركة بالأولمبيادات الدولية، حيث حققت المملكة ما يربو على 365 ميدالية وجوائز خاصة.مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله موهبة