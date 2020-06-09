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أمير الجوف يستعرض غرفة العمليات المشتركة وافتتاح 8 عيادات بالمنطقة

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التأكيد على استمرارية العمل في نقطة فرز مدخل مدينة سكاكا من الجنوب

أمير الجوف يستعرض غرفة العمليات المشتركة وافتتاح 8 عيادات بالمنطقة

رأس أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اجتماع غرفة العمليات المشتركة الثاني عشر، بحضور وكلاء الإمارة ورئيس وأعضاء الغرفة.

وفي بداية الاجتماع اطلع أمير الجوف من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة رئيس غرفة العمليات المشتركة فارس بن مخيلف الرويلي، على تقرير عن الوضع الصحي في المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها، ووضع الحالات الصحي المعلن عنها سابقاً.

وشاهد أمير المنطقة تقريراً عن عيادات تطمن، حيث افتتحت 8 عيادات بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة تعمل على مدار الساعة، لاستقبال من يشعر بأعراض كورونا، ويستفيد منها المواطنون والمقيمون ومخالفو أنظمة الإقامة، وهي مساندة للمستشفيات على حسب مستوى الخطورة، ومجهزة وفق معايير مكافحة العدوى بين الممارسين الصحيين وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

كما استمع لعرض عن نتائج توصيات الاجتماع السابق وما تم حيالها، ثم استعرض سير تنفيذ خطة غرفة العمليات المشتركة الخاصة بالتدرج في عودة الحياة إلى طبيعتها للتعامل مع الاشتراطات الصحية خلال هذه المرحلة.

إلى هذا جرى استعراض استمرارية العمل في نقطة فرز مدخل مدينة سكاكا من الجنوب في ضاحية قارا من قبل القطاع الصحي الخاص.

أمير الجوف يستعرض غرفة العمليات المشتركة وافتتاح 8 عيادات بالمنطقة

الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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