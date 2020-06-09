أخبار عاجلة

379 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 236.142 -
"تطوير مكة": توجيه بعض الطرق لاستكمال تنفيذ الأجزاء المتبقية من "الدائري الثاني" -
بعد "أمازون" .. "مايكروسوفت" ترفض بيع تكنولوجيا التعرف على الوجه للشرطة -
"التجارة" و"منشآت" تطلقان المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري -
بعد نشره لفيديو ساخر حول فيروس كورونا .. إيقاف لاعب توتنهام الإنجليزي -
المغرب تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا -
بالفيديو من سبت العلاية.. جمال غابات "شيبانة" يصطدم بنفايات المتنزهين -
الفيفا يجيز تمديد فترة الانتقالات حتى ختام موسم 2020 -
وفاة أول مؤذن بالمملكة بـ"كورونا".. وهذا سبب طلبه من ابنته أن تصوره وهو يؤذن -
"ردود الرموز التعبيرية".. "تويتر" تتحول تدريجيًا إلى نسخة "مقلدة" من فيسبوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. هسبريس

الملك محمد السادس يثمّن علاقات المغرب والأردن

Print
الملك محمد السادس يثمّن علاقات المغرب والأردن الملك محمد السادس يثمّن علاقات المغرب والأردن

هسبريس ـ و.م.ع

الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 13:48

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والملكة رانيا العبد الله، بمناسبة "عيد الجلوس الملكي".

ومما جاء في برقية الملك: "بمناسبة حلول الذكرى الحادية والعشرين لعيد الجلوس الملكي، يطيب لي أن أوجه إليكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، أحر التهاني وأخلص المتمنيات بدوام الأمن والرفعة والازدهار على المملكة الأردنية الهاشمية، في ظل قيادتها الرشيدة".

وأضاف برقية الملك محمد السادس: "إنها مناسبة متجددة للإشادة بالعلاقات المتميزة التي تربط بلدينا، والتي تستقي قوتها من الوشائج الأخوية النموذجية التي تجمعنا شخصيا وعائلتينا، ومن حرصنا الراسخ على السير بالتعاون المغربي -الأردني نحو أفضل المراتب".

ودعا ملك المغرب الله تعالى أن يمتع عاهلي المملكة الأردنية الهاشمية بتمام الصحة والهناء وطول العمر، وأن يحيطكم وشعبكم الشقيق بحفظه ورعايته.

هسبريس

مواضيع متعلقة
هكذا تساهم المنصات التطبيقية لـ"المُثمر" في رفع مداخيل الفلاحين

هكذا تساهم المنصات التطبيقية لـ"المُثمر" في رفع مداخيل الفلاحين

البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد المغربي بـ4% بسبب "كورونا"

البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد المغربي بـ4% بسبب "كورونا"

مطار محمد الخامس يستعد لاستقبال المسافرين‎

مطار محمد الخامس يستعد لاستقبال المسافرين‎

توقعات رسمية بعودة سريعة للأنشطة الاقتصادية في ظل "كورونا"

توقعات رسمية بعودة سريعة للأنشطة الاقتصادية في ظل "كورونا"

شبكة عيون الإخبارية