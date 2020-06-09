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عبر تقنية "زووم".. "غرفة مكة" تعقد جمعيتها العمومية في 1 يوليو

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عبر تقنية "زووم".. "غرفة مكة" تعقد جمعيتها العمومية في 1 يوليو عبر تقنية "زووم".. "غرفة مكة" تعقد جمعيتها العمومية في 1 يوليو
بهدف مناقشة الحساب الختامي والميزانية العمومية للسنة المنتهية

عبر تقنية

دعت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أعضاءها المشتركين المجددين لاشتراكهم للعام المالي 2019-2020م، لحضور الجمعية العمومية التي ستعقد في الأول من يوليو المقبل، عبر منصة زووم التزامًا بموجهات التباعد الاجتماعي المفروضة بسبب جائحة كورونا.

ويبحث الاجتماع، الذي يعقد استناداً إلى المادة (13) من نظام الغرف التجاري الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 بتاريخ 30/04/1400هـ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، التقرير السنوي لنشاط الغرفة، والحساب الختامي والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م، وكذلك ستتم مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2020م، بحضور رئيس مجلس الإدارة هشام محمد كعكي ونائبيه وأعضاء المجلس.

وأشارت الغرفة إلى أن المؤسسات الفردية يمثلها المالك أو مديرها بموجب تفويض مصدق عليه من الغرفة، أما الشركات فيمثلها رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائها أو المدير بموجب تفويض مصدق من الغرفة، كما اشترطت أن يكون اسم الممثل مقيداً في السجل التجاري.

واعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة أن العام الجاري 2020 هو عام التحدي الأكبر الذي يواجه الغرفة في العقدين الأخيرين، مؤكداً أن الغرفة ستعبره بأمان بتكاتف الجميع، لافتًا إلى أن التفاصيل المالية للعام 2019 كشفت عن أداء جيد للغرفة على الرغم من بعض الظروف الضاغطة.

وأكد أن اجتماع الجمعية العمومية يمثل مرآة حقيقية لمسار العمل خلال العام، ويكرس للشفافية والإفصاح، وشرح تفاصيل الخطط وتنفيذها، فضلاً عن الرؤى الجديدة للمراحل المستقبلية.
وقال: مشاركة سيدات ورجال الأعمال في الجمعية العمومية يتيح لهم الفرصة لمناقشة القوائم المالية وجميع البنود بشفافية كاملة، والاطلاع على تقارير الأنشطة المختلفة، ومعرفة دور الغرفة في كل ما من شأنه الارتقاء بمجتمع الأعمال في مكة المكرمة والمجتمع المحيط.غرفة مكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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